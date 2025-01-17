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В ГНС сообщили, где узнать размер ставок местных налогов и сборов, действующих в 2025 году

22:18, 17 января 2025
Сельские, поселковые, городские советы, в пределах своих полномочий, могут принимать решения об установлении местных налогов и сборов и налоговых льгот по уплате местных налогов и сборов.
В ГНС сообщили, где узнать размер ставок местных налогов и сборов, действующих в 2025 году
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Центральное межрегиональное управление по работе с крупными налогоплательщиками сообщило, что на официальном портале ГНС в рубрике «Ставки местных налогов и сборов» размещена информация о ставках налогов, сборов, установленных каждым органом местного самоуправления в Украине.

Обновленная информация приведена в разрезе каждой области в файле «Сводная информация о размере и дате установления на соответствующих территориях ставок местных налогов и сборов, а также об установленных льготах, которые будут действовать в 2025 году».

Согласно требованиям пункта 12.3 статьи 12 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 №2755-VI (с изменениями и дополнениями) сельские, поселковые, городские советы, в пределах своих полномочий принимают решение об установлении местных налогов и сборов и налоговых льгот по уплате местных налогов и собрания.

Информация, полученная от органов местного самоуправления и размещенная на сайте ГНС, содержит 8 приложений:

- информация о ставках и налоговых льготах по уплате местных налогов и/или сборов (приложение 1);

- ставки земельного налога и список льгот для физических и юридических лиц, предоставленных по решению органа местного самоуправления (приложение 2);

- ставки налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и перечень льгот для физических и юридических лиц, предоставленных по решению органа местного самоуправления (приложение 3);

- ставки туристического сбора и список льгот, предоставленных по решению органа местного самоуправления (приложение 4);

- ставки сбора за места для парковки транспортных средств и перечень льгот, предоставленных по решению органа местного самоуправления (приложение 5);

- список льгот по транспортному налогу, предоставленных по решению органа местного самоуправления (приложение 6);

- ставки единого налога для плательщиков единого налога первой и второй группы (приложения 7 и 8).

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ГНС налоги

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