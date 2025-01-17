Практика судів
  1. У світі

Ракета Starship компанії SpaceX Ілона Маска вибухнула під час запуску, відео

08:35, 17 січня 2025
Сьомий тестовий запуск космічного корабля Starship закінчився невдачею.
Ракета Starship компанії SpaceX Ілона Маска вибухнула під час запуску, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска провела сьомий випробувальний запуск найпотужнішої ракети в історії Starship. Верхня частина вибухнула, але перший багаторазовий модуль зумів повернувся на землю. Про це повідомили у SpaceX.

Ракета стартувала з космодрому у Бока-Чіка у штаті Техас. Перша багаторазова ступінь Super Heavy вивела корабель на орбіту, після чого повернулася на землю і приземлилася на стартовому майданчику. Верхня ступінь відокремився в небі, на ній увімкнулися всі шість двигунів Raptor. Але потім зв'язок з кораблем було втрачено, і він впав.

«До завершення запуску, приблизно через 8,5 хвилини польоту, телеметрія з нею була втрачена. Початкові дані вказують на те, що в кормовій частині корабля виникла пожежа, що призвело до швидкого незапланованого руйнування з падінням уламків в Атлантичний океан», - повідомили у компанії SpaceX.

Там зазначили, що вже розслідують причини катастрофи та готуються до восьмого запуску.

Ілон Маск додав, що, за попередніми даними, був витік кисню/палива в порожнині над протипожежною перегородкою двигуна корабля.

«Вона була досить великою, щоб створити тиск, що перевищує пропускну спроможність вентиляційного отвору. Крім подвійної перевірки, що само собою зрозуміло, на наявність витоків, ми додамо пожежогасіння до цього обсягу і, ймовірно, збільшимо площу вентиляційного отвору», - повідомив він.

Також він додав, що 8-й запуск відбудеться вже найближчого місяця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Надмірна вимогливість до підтвердження повноважень представника у справах стосовно захисту соціальних прав є обмеженням доступу особи до суду – позиція Верховного Суду

Формальний підхід до оцінки довіреності фактично порушує основне право особи на доступ до суду та захист своїх прав, вказав Верховний Суд.

Техогляд варто пройти завчасно, аби не платити подвійну ціну – що варто знати, якщо збираєтесь перетнути кордон на авто

Компанії з техогляду, які працюють біля кордону, завищують вартість вдвічі, тому водіям, які збираються до Молдови і країн ЄС, зокрема Румунії, варто подбати про це зазделегідь.

Кабмін затвердив перелік посад держслужбовців, кандидати на які повинні знати англійську мову

Уряд прийняв постанову про перелік посад державної служби категорій «Б» і «В», кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.

IQ-тестування в апеляційні суди – підсумки тестування кандидатів з адміністративної спеціалізації

Кандидати в апеляційні адміністративні суди поки що краще за всіх впоралися з тестуванням на когнітивні здібності.

Які коментарі читачів повинні видаляти ЗМІ зі своїх сторінок у соцмережах – пояснення Інституту масової інформації

Коментарі читачів, які містять образливі висловлювання та наклеп мають видалятися за скаргою особи, проти якої вони спрямовані, в найкоротші строки – роз’яснення Інституту масової інформації.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області