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Біля станції «Академік Вернадський» народилися уже близько тисячі пташенят пінгвінів, відео

08:18, 12 січня 2025
Минулого сезону острові Галіндез кількість субантарктичних пінгвінів сягнула рекордних 7 тисяч.
Біля станції «Академік Вернадський» народилися уже близько тисячі пташенят пінгвінів, відео
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На острові Галіндез, у районі станції «Академік Вернадський», уже народилися близько тисячі пташенят субантарктичних пінгвінів. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

В частині гнізд ще лишаються яйця, тож кількість пташенят ще зростатиме, хоча більшість родин мають вже по двоє малюків.

У Центрі, показали на відео, як відбувається процес годування. Після того, як пташеня просить поїсти, дорослий пінгвін «постачає» частково перетравлену їжу зі стравоходу до дзьоба, а дитинча звідти нею ласує.

На Галіндезі гніздують переважно субантарктичні пінгвіни. Їх також називають віслюкові через характерний голосний крик. На острів вони прибувають навесні для розмноження. Тут будують гнізда, відкладають яйця (зазвичай по два) та виводять пташенят.

Минулого сезону, зазначають на станції, на Галіндезі кількість субантарктичних пінгвінів сягнула рекордних 7 тисяч.

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