У Києві на Хрещатику сталося загоряння в підземному кабельному колекторі – фото

Рятувальники довго не могли приступити до гасіння пожежі через велику напругу в 10000 В.

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У Печерському районі столиці на Хрещатику рятувальники ліквідували загоряння. Як стало відомо із інформації ДСНС, пожежа сталася вранці 15 січня.

Загоряння відбулося у підземному кабельному колекторі.

Рятувальники довго не могли приступити до гасіння пожежі через велику напругу в 10000 В.

На місце події залучили 45 рятувальників та 10 одиниць техніки. Причину загоряння тепер будуть встановлювати правоохоронці.

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