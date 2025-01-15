Закон встановлює нові правила для імпорту, зберігання та застосування рослинної продукції.

Президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний Закон про державне регулювання сфери захисту рослин № 4147-ІХ (законопроект №8340).

Цей закон посилює фітосанітарні перевірки рослин, захисні заходи проти шкідливих для рослин організмів та вводить європейську модель навчання осіб, які відповідальні за захист рослин.

Також документ спрощує вихід української продукції рослинного походження на зовнішні ринки.

Закон також упорядковує обіг засобів захисту рослин, встановлює нові правила для імпорту, зберігання та застосування рослинної продукції, запроваджує обов'язкові паспорти рослин і реєстрацію всіх етапів обігу.

Як писала «Судово-юридична газета», у грудні 2024 року Рада підтримала в цілому закон "Про державне регулювання сфери захисту рослин", спрямований на запровадження європейської моделі регулювання у сфері захисту рослин, що включає простежуваність, контроль і цифровізацію процедур. Закон імплементує 18 актів права ЄС в частині упорядкування обігу засобів захисту рослин та створення прозорої системи контролю.

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