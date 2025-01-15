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На базі ChatGPT може з’явитися цифровий помічник, який може нагадати погодувати кота

20:25, 15 січня 2025
Чат-бот ChatGPT може стати цифровим помічником, що конкуруватиме з Alexa від Amazon.
На базі ChatGPT може з’явитися цифровий помічник, який може нагадати погодувати кота
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Компанія OpenAI готується запустити цифрового помічника на базі ChatGPT. Про це повідомляє Bloomberg.

Нова функція дозволить користувачам планувати прості завдання «на потім». Чат-бот ChatGPT може стати цифровим помічником, що конкуруватиме з Alexa від Amazon.

Вказується, що функція дозволить користувачам просити ChatGPT нагадувати їм вигуляти собаку щоранку о 08:00 чи розповісти дітям казку на ніч о 20:00. Чат-бот надсилатиме письмове сповіщення у певний час.

За два роки існування ChatGPT зібрав понад 300 мільйонів активних користувачів щотижня, які звертаються до нього з найрізноманітнішими запитами: від пошуку потрібного синоніма до слова до аналізу статистичних даних.

Завдяки новій функції компанія намагається зробити ChatGPT більш корисним протягом дня. Це також уподібнить його до таких цифрових помічників, як Google Assistant, Siri від Apple та Alexa від Amazon.

OpenAI збирається випустити бета-версію цієї функції найближчими днями для платних користувачів ChatGPT Plus, Team і Pro. Користувачі плануватимуть завдання в браузері або через програми OpenAI ChatGPT.

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ChatGPT OpenAI штучний інтелект технології ШІ

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