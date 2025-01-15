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На базе ChatGPT может появиться цифровой помощник, который может напомнить покормить кота

20:25, 15 января 2025
Чат-бот ChatGPT может стать цифровым помощником, конкурирующим с Alexa от Amazon.
На базе ChatGPT может появиться цифровой помощник, который может напомнить покормить кота
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Компания OpenAI готовится запустить цифрового ассистента на базе ChatGPT. Об этом сообщает Bloomberg.

Новая функция позволит пользователям планировать простые задания на потом. Чат-бот ChatGPT может стать цифровым помощником, конкурирующим с Alexa от Amazon.

Указывается, что функция позволит пользователям просить ChatGPT напоминать им выгулять собаку каждое утро в 08:00 или рассказать детям сказку на ночь в 20:00. Чат-бот будет посылать письменное уведомление в определенное время.

За два года существования ChatGPT собрал более 300 миллионов активных пользователей еженедельно, которые обращаются к нему с самыми разными запросами: от поиска нужного синонима до слова до анализа статистических данных.

Благодаря новой функции компания пытается сделать ChatGPT более полезным в течение дня. Это также уподобит его цифровым помощникам, как Google Assistant, Siri от Apple и Alexa от Amazon.

OpenAI собирается выпустить бета-версию этой функции в ближайшие дни для платных пользователей ChatGPT Plus, Team и Pro. Пользователи будут планировать задачи в браузере или через OpenAI ChatGPT.

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