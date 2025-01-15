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Помещение учебных заведений в Житомире незаконно переоборудовали под стоматологию и медцентр — прокуратура

16:13, 15 января 2025
Прокуратура пытается вернуть часть помещений стоимостью более 1 миллиона 200 тысяч гривен двум образовательным учреждениям, которые используются не по целевому назначению.
Помещение учебных заведений в Житомире незаконно переоборудовали под стоматологию и медцентр — прокуратура
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В Житомире прокуратура требует прекратить незаконную аренду помещений учебных заведений стоимостью более 1,2 млн грн.

Как сообщили в областной прокуратуре, речь идет о части помещения в общежитии Житомирского медицинского института, принадлежащего коммунальной собственности Житомирского областного совета.

Установлено, что частный предприниматель, взяв в аренду помещение, использует его с нарушением действующего законодательства. В частности, разместил в нем стоматологическое и медицинское оборудование, не предназначенное для учебного процесса.

Также установлено, что не по целевому назначению используется часть помещения Житомирского музыкального профессионального колледжа им. B.C. Косенко Житомирского областного совета. Арендатор оборудовал в нем медицинский центр по предоставлению услуг по лечению и «кодированию» игромании, курения, наркомании и алкоголизма.

Хозяйственным судом Житомирской области по двум делам открыто производство.

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