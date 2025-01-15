Приміщення навчальних закладів у Житомирі незаконно переобладнали під стоматологію та медцентр — прокуратура

Прокуратура намагається повернути частину приміщень вартістю понад 1 мільйон 200 тисяч гривень двом освітнім закладам, які використовують не за цільовим призначенням.

У Житомирі прокуратура вимагає припинити незаконну оренду приміщень закладів освіти вартістю понад 1,2 млн грн.

Як повідомили в обласній прокуратурі, йдеться про частину приміщення у гуртожитку Житомирського медичного інституту, що належить до комунальної власності Житомирської обласної ради.

Встановлено, що приватний підприємець, взявши в оренду приміщення, використовує його з порушенням чинного законодавства. Зокрема, розмістив у ньому стоматологічне та медичне обладнання, яке не призначене для навчального процесу.

Також встановлено, що не за цільовим призначенням використовується частина приміщення Житомирського музичного фахового коледжу ім. B.C. Косенка Житомирської обласної ради. Орендар обладнав у ньому медичний центр щодо надання послуг з лікування та «кодування» ігроманії, тютюнопаління, наркоманії та алкоголізму.

Наразі Господарським судом Житомирської області у двох справах відкрито провадження.

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