Зеленский подписал евроинтеграционный закон о регулировании сферы защиты растений

Закон устанавливает новые правила импорта, хранения и применения растительной продукции.

Президент Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный Закон о государственном регулировании сферы защиты растений №4147-ІХ (законопроект №8340).

Этот закон ужесточает фитосанитарные проверки растений, защитные меры против вредных для растений организмов и вводит европейскую модель обучения лиц, ответственных за защиту растений.

Также документ упрощает выход украинской продукции растительного происхождения на внешние рынки.

Закон также упорядочивает обращение средств защиты растений, устанавливает новые правила для импорта, хранения и применения растительной продукции, вводит обязательные паспорта растений и регистрацию всех этапов обращения.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в декабре 2024 года Рада поддержала в целом закон "О государственном регулировании сферы защиты растений", направленный на внедрение европейской модели регулирования в сфере защиты растений, включающий прослеживаемость, контроль и цифровизацию процедур. Закон имплементирует 18 актов права ЕС в части приведения в порядок обращения средств защиты растений и создания прозрачной системы контроля.

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