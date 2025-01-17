Господарський суд Київської області повідомив про наявність 10 вакантних посад

Господарський суд Київської області шукає головних та провідних спеціалістів, а також помічників судді патронатної служби.

Господарський суд Київської області повідомив, що у суді є вакантні посади державної та не державної служби.

Вакансії державної служби:

- головний спеціаліст фінансово-економічного відділу апарату суду (1 посада)

Вимоги: ступінь вищої освіти не нижче: молодшого бакалавра/бакалавра фінансового або економічного напряму

- заступник начальника відділу інформаційно-технічного забезпечення, захисту інформації та баз даних (1 посада)

Вимоги: ступінь вищої освіти не нижче: магістра/спеціаліста напрямку «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» або «Інформаційні системи та технології»; досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

- провідний спеціаліст відділу інформаційно-технічного забезпечення, захисту інформації та баз даних (1 посада)

Вимоги: ступінь вищої освіти не нижче: молодшого бакалавра/бакалавра напрямку «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» або «Інформаційні системи та технології»

- головний спеціаліст відділу управління персоналом апарату суду (1 посада)

Вимоги: ступінь вищої освіти не нижче: молодшого бакалавра/бакалавра

- головний спеціаліст аналітично-статистичного відділу апарату суду (1 посада)

Вимоги: ступінь вищої освіти не нижче: молодшого бакалавра/бакалавра

- головний спеціаліст відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення апарату суду (1 посада)

Вимоги: ступінь вищої освіти не нижче: молодшого бакалавра/бакалавра

- головний спеціаліст відділу автоматизованого документообігу та обробки внутрівідомчої службової кореспонденції (Канцелярія) апарату суду (1 посада)

Вимоги: ступінь вищої освіти не нижче: молодшого бакалавра/бакалавра

- завідувач сектору відправки службової кореспонденції відділу автоматизованого документообігу та обробки внутрівідомчої службової кореспонденції (Канцелярія) апарату суду (1 посада)

Вимоги: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Призначення на посади державної служби здійснюється на підставі абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Всі кандидати на вакантну посаду подають на електронну пошту відділу управління персоналом апарату суду [email protected] резюме (в довільній формі або ж за формою, визначеною додатком 2-1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648 (зі змінами).

Також в апараті Господарського суду Київської області наявні вакантні посади не державної служби:

- помічник судді патронатної служби суду (2 посади)

Вимоги: ступінь вищої освіти не нижче: магістра/спеціаліста за спеціальністю «Право»; «Міжнародне право», вільне володіння державною мовою.

Умови оплати праці: оклад (17 381 грн), надбавка та премія відповідно до Постанови КМУ від 24.12.2019 № 1112 «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”» (із змінами).

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