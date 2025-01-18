Вице-премьер-министр Хорватии подал в отставку после скандального видео со стрельбой из авто

Правительство назвало такое поведение министра «неуместным и безответственным».

Фото: N1

Вице-премьер-министр и министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Хорватии Иосиф Дабро подал в отставку после публикации видео, на котором он стреляет из пистолета из окна движущегося автомобиля, сообщает N1.

Сначала Дабро извинился за свои действия, объяснив, что инцидент произошел несколько лет назад по неосторожности и что для стрельбы использовались холостые патроны. Однако правительство назвало такое поведение «неуместным и безответственным» и отметило, что будет проведено расследование.

Несмотря на извинения, Дабро объявил о своем решении уйти в отставку по моральным соображениям. В заявлении он подчеркнул, что на посту стремился внедрять необходимые реформы в аграрном секторе, но столкнулся с давлением и угрозами. Однако, считая, что его ситуация может мешать работе правительства, он принял решение уйти.

«Как ответственный человек и государственный служащий, я считаю, что мои личные обстоятельства не должны отвлекать от ключевых приоритетов правительства или препятствовать проведению необходимых реформ. Поэтому я ухожу в отставку с полным убеждением, что это лучшее решение для общего блага», - заявил Дабро. Он поблагодарил премьер-министра и граждан за поддержку.

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