Практика судов
  1. В мире

Вице-премьер-министр Хорватии подал в отставку после скандального видео со стрельбой из авто

18:32, 18 января 2025
Правительство назвало такое поведение министра «неуместным и безответственным».
Вице-премьер-министр Хорватии подал в отставку после скандального видео со стрельбой из авто
Фото: N1
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вице-премьер-министр и министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Хорватии Иосиф Дабро подал в отставку после публикации видео, на котором он стреляет из пистолета из окна движущегося автомобиля, сообщает N1.

Сначала Дабро извинился за свои действия, объяснив, что инцидент произошел несколько лет назад по неосторожности и что для стрельбы использовались холостые патроны. Однако правительство назвало такое поведение «неуместным и безответственным» и отметило, что будет проведено расследование.

Несмотря на извинения, Дабро объявил о своем решении уйти в отставку по моральным соображениям. В заявлении он подчеркнул, что на посту стремился внедрять необходимые реформы в аграрном секторе, но столкнулся с давлением и угрозами. Однако, считая, что его ситуация может мешать работе правительства, он принял решение уйти.

«Как ответственный человек и государственный служащий, я считаю, что мои личные обстоятельства не должны отвлекать от ключевых приоритетов правительства или препятствовать проведению необходимых реформ. Поэтому я ухожу в отставку с полным убеждением, что это лучшее решение для общего блага», - заявил Дабро. Он поблагодарил премьер-министра и граждан за поддержку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

отставка правительство Хорватия министр

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о рекламе относительно распространения материалов, способствующих осведомленности или интересу к должностным лицам – членам политических партий

Законопроектом предлагается установить, что освещение деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по заказу не должно содержать информации, способствующей формированию и поддержанию осведомленности, интереса к определенной партии, должностному лицу как члену или лидеру партии, их программам.

В Украине создадут Нацкомиссию по психическому здоровью – парламент принял закон

Комиссия будет осуществлять сертификацию специалистов в области психического здоровья.

Депутаты решили урегулировать установление Национального дня молитвы и исполнение Радой гимна в этот день не законом, а постановлением

Сначала депутаты во главе с Давидом Арахамией внесли законопроект об изменениях в КЗоТ и поручении Верховной Раде начинать специальное заседание 24 февраля исполнением духовного гимна, но затем решили ограничиться постановлением.

НАБУ и САП поддержали законопроект Давида Арахамии об отмене закрытия уголовного производства из-за истечения сроков досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении

Как подчеркнули в НАБУ и САП, «это позволит сделать невозможными ситуации, когда лица избегают ответственности из-за формальных сроков, даже в случаях, когда им сообщено о подозрении».

Какие комментарии читателей должны удалять СМИ со своих страниц в соцсетях – объяснение Института массовой информации

Комментарии читателей, содержащие оскорбительные высказывания и клевету, должны удаляться по жалобе лица, против которого они направлены, в кратчайшие сроки – разъяснение Института массовой информации.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео