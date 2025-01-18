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Віцепрем'єр-міністр Хорватії подав у відставку після скандального відео зі стрільбою з авто

18:32, 18 січня 2025
Уряд назвав таку поведінку міністра «недоречною і безвідповідальною».
Віцепрем'єр-міністр Хорватії подав у відставку після скандального відео зі стрільбою з авто
Фото: N1
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Віцепрем'єр-міністр та міністр сільського господарства, лісового господарства та рибальства Хорватії Йосип Дабро подав у відставку після публікації відео, на якому він стріляє з пістолета з вікна рухомого автомобіля,  повідомляє N1.

Спочатку Дабро вибачився за свої дії, пояснивши, що інцидент стався кілька років тому через необачність і що для стрільби використовувалися холості набої. Однак уряд назвав таку поведінку «недоречною і безвідповідальною» і зазначив, що буде проведено розслідування.

Незважаючи на вибачення, Дабро оголосив про своє рішення піти у відставку з моральних міркувань. У заяві він підкреслив, що на посаді прагнув впроваджувати необхідні реформи в аграрному секторі, але зіштовхнувся з тиском і погрозами. Однак, вважаючи, що його ситуація може заважати роботі уряду, він ухвалив рішення піти.

«Як відповідальна людина і державний службовець, я вважаю, що мої особисті обставини не повинні відволікати від ключових пріоритетів уряду або перешкоджати проведенню необхідних реформ. Тому я йду у відставку з повним переконанням, що це найкраще рішення для загального блага», — заявив Дабро. Він подякував прем'єр-міністру та громадянам за підтримку.

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відставка уряд Хорватія міністр

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