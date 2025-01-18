Андрій Єрмак у Парижі обговорив кроки щодо гарантій безпеки України

Андрій Єрмак у Парижі провів зустрічі для розвитку останніх домовленостей лідерів України та Франції.

Фото: president.gov.ua

У Парижі керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, дипломатичним радником Президента Франції Емманюелем Бонном, керівником військового штабу Франції Фаб’єном Мандоном та радниками Президента Франції Ксав’є Шателемом і Бертраном Бюшвальтером. Про це повідомляє Офіс Президента.

Під час зустрічі з Жаном-Ноелем Барро обговорили подальший розвиток двосторонніх відносин, зокрема в контексті діалогу між Президента України Володимира Зеленського та Президента Франції Еммануеля Макрона, а також важливість єдності Європи у підтримці України у боротьбі проти російської агресії.

З іншими французькими високопосадовцями обговорювали ситуацію на полі бою, військову допомогу Україні, тренування українських військових та ініціативи Франції щодо забезпечення гарантій безпеки для України, які мають сприяти зміцненню позицій нашої держави на шляху до миру.

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