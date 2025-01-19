У Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджено найстаріший McDonald's України

Ресторан McDonald's біля станції «Лукʼянівська» в Києві був відкритий у 1997 році.

18 січня під час повітряної атаки російських військ був пошкоджений ресторан McDonald's, розташований біля станції метро «Лукʼянівська» в Києві. Це був перший заклад мережі в Україні, відкритий у 1997 році.

За інформацією пресслужби компанії, завдяки протоколам безпеки працівникам вдалося вчасно евакуюватися до укриття. Ресторан припинив свою роботу, але вже розпочато роботу з ліквідації наслідків атаки. У McDonald's пообіцяли відновити ресторан на Лукʼянівці, щоб він знову став доступним для відвідувачів.

Ми писали, що ранок у столиці 18 січня почався з вибухів, внаслідок атаки загинули 3 людей.

Прокуратура показала наслідки обстрілу Києва.

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