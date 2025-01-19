В Киеве в результате ракетной атаки поврежден самый старый McDonaldʼs Украины

Ресторан McDonaldʼs возле станции «Лукьяновская» в Киеве был открыт в 1997 году.

18 января во время воздушной атаки российских войск был поврежден ресторан McDonaldʼs, расположенный возле станции метро «Лукьяновская» в Киеве. Это было первое заведение сети в Украине, открытое в 1997 году.

По информации пресс-службы компании, благодаря протоколам безопасности сотрудникам удалось вовремя эвакуироваться в укрытие. Ресторан прекратил свою работу, но уже начата работа по ликвидации последствий атаки. В McDonaldʼs пообещали восстановить ресторан на Лукьяновке, чтобы он снова стал доступным для посетителей.

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