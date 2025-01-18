Андрей Ермак в Париже обсудил шаги по гарантиям безопасности Украины

Андрей Ермак в Париже провел встречи для развития последних договоренностей лидеров Украины и Франции.

Фото: president.gov.ua

В Париже руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, дипломатическим советником Президента Франции Эмманюэлем Бонном, руководителем военного штаба Франции Фабьеном Мандоном и советниками Президента Франции Ксавье Шателемом и Бертраном Бюшвальтером. Об этом сообщает Офис Президента.

Во время встречи с Жаном-Ноэлем Барро обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, в частности в контексте диалога между Президентом Украины Владимира Зеленского и Президента Франции Эммануэля Макрона, а также важность единства Европы в поддержке Украины в борьбе против российской агрессии.

С другими французскими чиновниками обсуждали ситуацию на поле боя, военную помощь Украине, тренировки украинских военных и инициативы Франции по обеспечению гарантий безопасности для Украины, которые должны способствовать укреплению позиций нашего государства на пути к миру.

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