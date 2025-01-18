Ангела Меркель назвала ключову умову для збереження незалежності України

За словами Меркель, підтримка України необхідна для збереження територіальної недоторканності Європи.

Фото: The Bell

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час зборів Християнсько-демократичного союзу (ХДС) землі Північний Рейн-Вестфалія висловилася щодо підтримки України та наголосила на важливості трансатлантичного партнерства. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Трансатлантичне партнерство зараз є ще більш необхідним, ніж раніше. Це пов'язано з тим, що вторгнення Владіміра Путіна в Україну на початку 2022 року перекреслило основний принцип європейського післявоєнного порядку - територіальну недоторканність. Лише разом із США та в рамках НАТО можна було досягти того, щоб Путін не виграв війну, а Україна залишилася незалежною державою», — зазначила Меркель.

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