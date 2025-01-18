Ангела Меркель назвала ключевое условие для сохранения независимости Украины

По словам Меркель, поддержка Украины необходима для сохранения территориальной неприкосновенности Европы.

Фото: The Bell

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель во время собрания Христианско-демократического союза (ХДС) земли Северный Рейн-Вестфалия высказалась о поддержке Украины и подчеркнула важность трансатлантического партнерства. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Трансатлантическое партнерство сейчас является еще более необходимым, чем раньше. Это связано с тем, что вторжение Владимира Путина в Украину в начале 2022 года перечеркнуло основной принцип европейского послевоенного порядка - территориальную неприкосновенность. Только вместе с США и в рамках НАТО можно было достичь того, чтобы Путин не выиграл войну, а Украина осталась независимым государством», - отметила Меркель.

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