В Одесі судно «зависло» в повітрі — зафіксували рідкісне оптичне явище, фото і відео

Фата-моргана — це аномалія в атмосфері, коли між собою збігаються одразу кілька міражів.

В Одесі помітили оптичну ілюзію, що змусила корабель «зависнути» у повітрі. Відео публікують в мережі.

Такий ефект називається фата-моргана – оптична ілюзія, коли віддалені об'єкти видно зі спотвореннями.

На кадрах, видно кілька цивільних суден, які ніби вони піднялися в повітря, відірвавшись від води.

Фата-моргана виникає через те, що промені світла згинаються, коли вони проходять через шари повітря з різною температурою у крутій термічній інверсії, де утворився атмосферний канал. Свою назву це явище отримало на честь чарівниці – персонажа артурівських легенд Феї Моргани.

Це явище часто спостерігається на водних просторах, зокрема на морях чи озерах, і може виглядати як підняті або "плаваючі" в повітрі об'єкти, наприклад, кораблі чи острови.

До речі, найвідоміший приклад фата-моргани — Летючий голландець. Згідно з фольклором, що корабель-примара ніколи не зможе повернутися додому і приречений вічно борознити сім морів.