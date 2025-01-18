В Испании на подъемнике потерял напряжение трос – по меньшей мере 30 пострадавших

Авария произошла на подъемнике курорта Астун.

Фото: ВВС

По меньшей мере 30 человек пострадали в результате аварии на подъемнике на курорте Астун в испанских Пиренеях. Происшествие произошло 17 января, сообщает ВВС.

«Мы говорим об около 30-35 раненых, включая серьезные, очень серьезные и менее серьезные травмы», - сказал Мигель Анхель Клаверо, директор по чрезвычайным ситуациям региона Арагон, где произошел инцидент, общественному телевидению.

«Видимо, произошел сбой в обратном шкиве одного из кресельных подъемников, и это привело к потере натяжения троса, в результате чего некоторые кресла упали, а другие остались висеть», - добавил он.

Согласно информации спасательных служб, 17 пострадавших нуждались в медицинской помощи, трое из них находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в больницу с помощью вертолетов. К спасению людей было привлечено пять вертолетов, а также бригады пожарных и 14 машин скорой помощи.

Один из очевидцев аварии рассказал, что причиной инцидента, вероятно, стал обрыв троса подъемника, в результате чего кресла подскочили, и несколько человек были выброшены из кресел. Согласно информации с места происшествия, десятки людей продолжали висеть на 15-метровом подъемнике, ожидая спасения.

Причина аварии пока не установлена, и расследование продолжается.

Colaboramos en las tareas de auxilio tras un accidente en la estación de esquí de Astún (Huesca) donde se ha descolgado una línea de telesilla de 15 metros de altura. Participan guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, Servicio Aéreo y Seguridad Ciudadana… pic.twitter.com/weioCLGGOc — Guardia Civil (@guardiacivil) January 18, 2025

Colaboramos en las tareas de auxilio tras un accidente en la estación de esquí de Astún (Huesca) donde se ha descolgado una línea de telesilla de 15 metros de altura. Participan guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, Servicio Aéreo y Seguridad Ciudadana… pic.twitter.com/weioCLGGOc — Guardia Civil (@guardiacivil) January 18, 2025

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