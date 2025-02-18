Франция собирает вторую срочную встречу для обсуждения войны в Украине и безопасности в Европе —на этот раз с другими лидерами

Франция 19 февраля организовывает еще одну встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности — Reuters.

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Франция планирует провести вторую встречу по обсуждению Украины и европейской безопасности 19 февраля. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в этот раз приглашенными странами стали Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Норвегия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

По словам двух дипломатов, некоторые страны могут участвовать в формате видеоконференции.

Официально французская сторона не комментировала эту информацию.

Как мы писала«Судебно-юридическая газета», усилия европейских лидеров под руководством Франции выступить единым фронтом с позицией по Украине «провалились» во время саммита в Париже 17 февраля, поскольку они не смогли договориться об отправке войск для контроля за возможным мирным соглашением.

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