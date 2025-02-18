Франція збирає другу термінову зустріч для обговорення війни в Україні та безпеки в Європі — цього разу з іншими лідерами

Франція 19 лютого організовує ще одну зустріч для обговорення України та європейської безпеки — Reuters.

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Франція планує провести другу зустріч для обговорення України та європейської безпеки 19 лютого. Про це пише Reuters.

Зазначається, що цього разу запрошеними країнами стали Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Норвегія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.

За словами двох дипломатів, деякі країни можуть взяти участь у форматі відеоконференції.

Офіційно французька сторона не коментувала цієї інформації.

Як ми писала «Судово-юридична газета», зусилля європейських лідерів під керівництвом Франції виступити єдиним фронтом з позицією щодо України «провалилися» під час саміту у Парижі 17 лютого, оскільки вони не змогли домовитися про відправку військ для контролю за можливою мирною угодою.

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