Чи повинна ВККС зарахувати стаж на посаді помічника судді до стажу наукової роботи, якщо він має науковий ступінь — позиція Великої Палати Верховного Суду

Кандидат на посаду судді вважав, що його робота на посаді помічника судді відноситься до стажу наукової роботи, оскільки ця посада за спеціальністю відноситься до групи спеціальностей галузі науки, з якої йому присуджено науковий ступінь, а сама посада помічника судді відноситься до посад працівників апарату суду.

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До стажу наукової роботи для цілей Закону «Про судоустрій і статус суддів» зараховується стаж професійної діяльності у сфері права лише на посадах працівників апарату суду (головний спеціаліст, науковий консультант, керівник структурного підрозділу), посадові обов`язки яких передбачають виключно здійснення науково-аналітичної діяльності в судах України (аналіз проєктів законодавчих актів, систематизація судової практики, її узагальнення, надання аналітичної допомоги суддям з питань правозастосування), за умови наявності наукового ступеня.

Посада помічника судді не прирівнюється до названих вище посад працівників апарату суду, які дають право кандидувати на посаду судді апеляційного суду, незважаючи на присуджений їм науковий ступінь.

На це вказала Велика Палата Верховного Суду у постанові від 23 січня 2025 року по справі №990/98/24.

Обставини справи

Позивач звернувся до Касаційного адміністративного суду Верховного Суду як суду першої інстанції з позовною заявою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, в якій просив:

визнати протиправним та скасувати рішення ВККС від 4.03.2024, яким йому відмовлено в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням ВККС від 14.09.2023;

зобов`язати ВККС допустити його до проходження кваліфоцінювання та участі у конкурсі.

Вказав, що відмова ВККС у допуску з підстав відсутності сукупного стажу роботи, який передбачений ч. 1 статті 28, ч. 1 статті 69 Закону №1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», є протиправною.

Позивач вважає, що оскільки він має науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю «Право», то його стаж на посаді помічника судді Львівського апеляційного господарського суду має бути зарахований до стажу наукової роботи із 7.04.2016 (дата зайняття посади).

На переконання позивача, ВККС щонайменше мала зарахувати до стажу наукової роботи його роботу на посаді помічника судді Західного апеляційного господарського суду з 29.06.2021 (дата присудження наукового ступеня) по 1.11.2022 (1 рік і 3 місяці).

Свою позицію обґрунтовує тим, що помічник судді є працівником апарату суду, а до його посадових обов`язків входить, серед іншого, підбір актуального законодавства та матеріалів судової практики, які необхідні для розгляду конкретної судової справи, що узгоджується з посадовими обов`язками, необхідними для зарахування періоду роботи до стажу наукової роботи, які передбачені пунктом 4 частини сьомої статті 69 Закону № 1402-VIII.

Касаційний адміністративний суд 30.10.2024 у задоволенні позову відмовив повністю.

Мотивував тим, що для спірних правовідносин Закон № 1402-VIII є спеціальним і має перевагу перед Законом від 26.11.2015 № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність» при визначенні стажу, що надає особі право бути допущеним до участі у конкурсі. Обов`язковими умовами для зарахування періоду роботи на посадах працівників апарату суду Закон №1402-VIII визначає, щоб працівник мав науковий ступінь, а його посадові обов`язки полягали виключно у здійсненні науково-аналітичної діяльності в судах України (аналіз проєктів законодавчих актів, систематизація судової практики, її узагальнення, надання аналітичної допомоги суддям з питань правозастосування тощо).

КАС ВС зазначив, що посадові обов`язки помічника судді не є такими, що пов`язані виключно зі здійсненням науково-аналітичної діяльності в судах України, як того вимагає пункт 4 частини сьомої статті 69 Закону № 1402-VIII. У зв`язку із цим згідно з висновком суду рішення ВККС, яким відмовлено, є правомірним, оскільки сукупний (досвід) роботи (професійної діяльності) позивача відповідно до вимог, визначених пунктами 1-3 цієї частини, становить менше 7 років.

Чоловік подав апеляційну скаргу. На переконання позивача, його робота на посаді помічника судді відноситься до стажу наукової роботи, оскільки ця посада за спеціальністю (в тому числі з цивільного права) відноситься відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої йому присуджено науковий ступінь, - 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», а сама посада помічника судді відноситься до посад працівників апарату суду.

Позивач зазначає, що при застосуванні до спірних правовідносин норми пункту 4 частини сьомої статті 69 Закону № 1402-VIII КАС ВС вдався до надмірно формального її тлумачення, не врахувавши змісту (суті) цієї норми, внаслідок чого дійшов помилкового висновку, що посадові обов`язки помічника судді не пов`язані виключно зі здійсненням науково-аналітичної діяльності в судах України.

Позиція Великої Палати Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

30 грудня 2023 року набрав чинності Закон №3511-IX «щодо удосконалення процедур суддівської кар`єри», яким внесено зміни, зокрема, до Закону про судоустрій №1402-VIII.

З огляду на положення пункту 57 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №1402-VIII конкурс на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошений рішенням ВККС, завершувався за правилами, які діють після набрання чинності Законом №3511-IX.

Статтею 79-3 Закону № 1402-VIII (в редакції Закону № 3511-IX, далі – так само) визначено особливості проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, зокрема, апеляційного суду. Норми статей 28, 69 та 79-3 Закону № 1402-VIII дають підстави виснувати, що законодавець чітко визначив умови, за яких особа може бути суддею апеляційного суду.

Відповідно до Закону № 1402-VIII для цілей цього Закону стажем наукової роботи вважається стаж професійної діяльності у сфері права:

на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників у закладі вищої освіти (університеті, академії чи інституті, крім вищих військових навчальних закладів) чи науковій установі України або в аналогічному закладі вищої освіти чи науковій установі іноземної держави,

на посадах працівників апарату суду (головний спеціаліст, науковий консультант, керівник структурного підрозділу), посадові обов`язки яких передбачають виключно здійснення науково-аналітичної діяльності в судах України (аналіз проектів законодавчих актів, систематизація судової практики, її узагальнення, надання аналітичної допомоги суддям з питань правозастосування), за умови наявності наукового ступеня,

на посадах науково-викладацького складу Національної школи суддів України, за умови наявності наукового ступеня,

а також час навчання в аспірантурі чи докторантурі за денною (очною) формою навчання випускників аспірантури, докторантури, за умови публічного захисту дисертації.

Спір між сторонами виник у зв'язку з відмовою ВККС зарахувати позивачу до стажу наукової роботи в цілях пункту 4 ч. 7 статті 69 Закону № 1402-VIII період його роботи на посаді помічника судді в апеляційному господарському суді.

Так, позивач доводить, що за змістом статті 35 Закону № 848-VIII є підстави для зарахування до його стажу наукової роботи періоду роботи на посаді помічника судді із 7.04.2016 (день зайняття посади за спеціальністю), але в будь-якому випадку не пізніше ніж з 29.06.2021 (дата присудження наукового ступеня) і до 1.11.2022. Натомість, за позицією ВККС, стаж роботи позивача на посаді помічника судді не відноситься до стажу наукової роботи, а тому підстав для його врахування для допуску до участі у конкурсі немає.

Велика Палата Верховного Суду виходить з того, що буквальне тлумачення норми пункту 4 частини сьомої статті 69 Закону № 1402-VIII дає підстави стверджувати, що до стажу наукової роботи для цілей цього Закону зараховується стаж професійної діяльності у сфері права лише на посадах працівників апарату суду (головний спеціаліст, науковий консультант, керівник структурного підрозділу), посадові обов`язки яких передбачають виключно здійснення науково-аналітичної діяльності в судах України (аналіз проєктів законодавчих актів, систематизація судової практики, її узагальнення, надання аналітичної допомоги суддям з питань правозастосування), за умови наявності наукового ступеня. Правових підстав для іншого тлумачення цієї норми, зокрема в частині переліку наведених у ній посад, немає.

Посада помічника судді, яку займає позивач, не прирівнюється до названих вище посад працівників апарату суду, які дають право кандидувати на посаду судді апеляційного суду, незважаючи на присуджений їм науковий ступінь.

Отже, Велика Палата Верховного Суду вважає, що Касаційний адміністративний суд правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення.

Автор: Наталя Мамченко

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