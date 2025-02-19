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Мешканця Полтавщини зобов’язали повернути 30 га землі сільраді через порушення умов оренди

10:15, 19 лютого 2025
Чоловік порушив умови договору щодо цільового використання земельної ділянки, засіявши її соєю.
Мешканця Полтавщини зобов’язали повернути 30 га землі сільраді через порушення умов оренди
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Козельщинським районним судом ухвалено рішення про розірвання договору оренди землі, укладеного у 2023 році між Новогалещинською селищною радою та мешканцем Кременчука. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

У суді прокурор довів, що житель Кременчука, отримавши на території Новогалещинської громади для сінокосіння та випасання худоби 30 га землі сільськогосподарського призначення, порушив умови договору щодо цільового використання земельної ділянки, засіявши її соєю.

Після набрання рішенням суду законної сили вирішуватиметься питання про його реальне виконання шляхом повернення земельної ділянки  власнику – Новогалещинській селищній раді.

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