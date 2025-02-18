Новим послом України в Туреччині стане колишній в'язень Кремля Джелял

Володимир Зеленський повідомив, що новим послом України в Туреччині стане колишній політв’язень Кремля Наріман Джелял.

Фото: Суспільне Крим

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Новим послом України в Туреччині стане Наріман Джелял - заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу та колишній вʼязень Кремля. Про це на пресконференції у Туреччині заявив Президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні в українській делегації в нас є Наріман Джелял, він заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Дуже поважна в Україні людина, і він, на жаль, зазнав російських репресій. Він був схоплений, коли повертався додому –– повертався в наш український Крим. І майже три роки Наріман пробув у російському ув'язненні просто за те, що він патріот, просто за свою чітку позицію, нічого поганого він не зробив", - розповів Володимир Зеленський.

Президент вважає символічним, що посол починатиме роботу в новій будівлі посольства, відкритій сьогодні.

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