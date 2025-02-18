Новым послом Украины в Турции станет бывший узник Кремля Джелял

Владимир Зеленский сообщил, что новым послом Украины в Турции станет бывший политзаключенный Кремля Нариман Джелял.

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Новым послом Украины в Турции станет Нариман Джелял – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа и бывший узник Кремля. Об этом на пресс-конференции в Турции заявил Президент Владимир Зеленский.

"Сегодня в украинской делегации у нас есть Нариман Джелял, он заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа. Очень важный в Украине человек, и он, к сожалению, испытал российские репрессии. Он был схвачен, когда возвращался домой – возвращался в наш украинский Крым. И почти три года Нариман пробыл в российском заключении просто за то, что он патриот, просто за свою четкую позицию, ничего плохого не сделал", - рассказал Владимир Зеленский.

Президент считает символичным, что посол будет начинать работу в новом здании посольства, открытом сегодня.

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