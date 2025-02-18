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«Вывод ВККС не заслуживает внимания» — Высший совет правосудия отказался увольнять судью после квалификационного оценивания

18:30, 18 февраля 2025
Совет правосудия отметил, что ВККС и ОСД не наделены полномочиями устанавливать или оценивать обстоятельства судебных дел, а также проверять законность и обоснованность судебных решений .
«Вывод ВККС не заслуживает внимания» — Высший совет правосудия отказался увольнять судью после квалификационного оценивания
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Высший совет правосудия впервые в своем действующем составе отказал в удовлетворении представления об увольнении судьи, для которого финальная часть квалификационного оценивания оказалась неудачной.

Высшая квалификационная комиссия судей 25 марта 2024 года в пленарном составе признала судью Новоград-Волынского горрайонного суда Юрия Нагорнюка не соответствующим занимаемой должности.

Основанием для решения Комиссии, которая учла негативное заключение ОСД, стало то, что судья в течение нескольких лет закрыл 15 дел об административных правонарушениях по ст. 130 (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) Кодекса об административных правонарушениях по причине истечения сроков рассмотрения дел.

Кроме того, при рассмотрении еще пяти дел по ст. 130 Юрий Нагорнюк признал правонарушения малозначительными и закрыл дела, ограничившись устным замечанием.

Также в ОСД и ВККС возникли вопросы относительно полноты и корректности заполнения судьей деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (сам судья утверждал, что допустил непреднамеренные ошибки).

В итоге ВККС (докладчик – член ВККС Алексей Омельян) единогласно решила, что судья не соответствует критерию добропорядочности и признала Юрия Нагорнюка не соответствующим занимаемой должности.

Однако с решением ВККС не согласился Высший совет правосудия (докладчик – член ВСП Елена Ковбий).

Совет правосудия отметил, что заключение ВККС «не заслуживает внимания», учитывая, что «ВККС и ОСД не наделены полномочиями устанавливать или оценивать обстоятельства дела, решать вопрос о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, а также проверять законность и обоснованность судебных решений».

ВСП указала, что «исключительное право проверки законности и обоснованности судебных решений имеет соответствующий суд согласно процессуальному законодательству», а «решения судей не могут подлежать какому-либо пересмотру вне апелляционных или кассационных процедур».

Что касается претензий к декларациям судьи Юрия Нагорнюка, то Совет правосудия отметил, что ВККС не доказала, что ошибки, допущенные судьей во время декларирования, носили умышленный характер. К тому же ВККС почему-то не обратилась в НАПК, хотя Комиссия и решила, что нарушения в декларациях судьи Юрия Нагорнюка были существенными.

Кроме того, ВСП обратил внимание, что ВККС не слишком обращает внимание на практику Совета правосудия и Большой Палаты ВС по указанным вопросам.

«Учитывая обстоятельства, установленные во время проверки решения ВККС от 25 марта 2024 года, Высший совет правосудия отмечает, что указанное решение о несоответствии судьи Новоград-Волынского горрайонного суда Житомирской области Ю. В. Нагорнюка критерию добропорядочности немотивирован, необоснован и не подтвержден четкой, понятной, достаточной и достоверной информацией», - указал Совет правосудия в своем решении от 13 февраля 2025 года.  

«За» соответствующее решение проголосовали 12 членов ВСП, а «против» – 1 (Роман Маселко).

Согласно решению Совета правосудия, ВККС теперь должна продолжить оценивание судьи Юрия Нагорнюка в пленарном составе с этапа «исследования досье и проведения собеседования».

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья ВККС квалификационная оценка ВСП

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«Вывод ВККС не заслуживает внимания» — Высший совет правосудия отказался увольнять судью после квалификационного оценивания

Совет правосудия отметил, что ВККС и ОСД не наделены полномочиями устанавливать или оценивать обстоятельства судебных дел, а также проверять законность и обоснованность судебных решений .

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