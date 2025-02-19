Как проверить подлинность банкнот и что делать в случае подозрения в подделке – советы НБУ

Нацбанк рекомендует внимательно проверять деньги на наличие элементов защиты.

Фото: finclub.net

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Национальный банк Украины объяснил, что делать, если у граждан возникают сомнения относительно подлинности банкнот гривны или иностранной валюты. В таком случае они могут обращаться в банки, которые передадут подозрительные банкноты для проведения исследований в НБУ. Исследования осуществляются бесплатно, и по результатам, если банкноты признаются подлинными и платежными, клиенты получат возмещение в национальной валюте.

Поддельные деньги будут изъяты без компенсации их стоимости, а об их обнаружении сообщаются правоохранительные органы. НБУ активно сотрудничает с правоохранителями для противодействия распространению фальшивых денег.

В то же время, НБУ рекомендует внимательно проверять деньги на наличие элементов защиты, таких как водяные знаки, оптически-переменные краски, защитные ленты и другие элементы, помогающие легко обнаружить подделки.

Национальный банк Украины подчеркивает важность внимательной проверки банкнот гривны во избежание подделок.

Существует несколько методов для определения подлинности денег:

На ощупь: стоит проверить банкнотную бумагу и рельефность изображений, напечатанных специальным способом.

Против света: при рассмотрении банкноты против света можно обнаружить:

- многотоновый водяной знак с портретом, который повторяет изображение на лицевой стороне банкноты;

- сквозной элемент, образующийся путем совмещения изображений с лицевой и оборотной сторон;

- защитную ленту, которая оказывается под увеличительным стеклом и содержит цифровое обозначение номинала и Государственный Герб Украины.

При изменении угла наклона банкноты можно увидеть:

- изменения цвета на изображениях, выполненных оптически-переменными красками, что свойственно банкнотам высоких номиналов;

- полимерную защитную ленту, меняющую цвет в зависимости от угла наклона банкноты;

- латентное изображение цифрового обозначения номинала, которое видно только под определенным углом.

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