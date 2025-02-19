Кто решает вопрос о введении карантина в школах – рассказали в КГГА

Руководители школ самостоятельно принимают решение о карантине из-за заболеваемости, сообщают в КГГА.

Фото: pravda.com.ua

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В Киевской городской государственной администрации сообщили, что руководители учебных заведений самостоятельно будут принимать решение о введении карантина в школах, в зависимости от уровня заболеваемости среди учащихся. По словам Валентина Мондриевского, руководители образовательных учреждений несут ответственность за организацию обучения и деятельность учреждения и на основе эпидемической ситуации будут решать, переводить ли учеников на дистанционное обучение, или приостанавливать учебный процесс в отдельных классах.

В КГГА призывают родителей не отправлять детей с признаками заболевания в учебные заведения и обращаться к врачу для консультации.

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