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Предпринимателям напомнили особенности заполнения Налогового расчета сумм дохода

07:18, 19 февраля 2025
Налоговая отметила, что поля 062 и 063 в Налоговом расчете не заполняются физическими лицами-предпринимателями, а соответствующие приложения не подаются.
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Государственная налоговая служба Украины напомнила особенности заполнения ФЛП Налогового расчета сумм дохода.

«В последнее время у медиа появилась информация о возможных ошибках физических лиц-предпринимателей (ФЛП) при заполнении Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, а также сумм удержанного с них налога и сумм начисленного единого взноса (далее – Налоговый расчет). В частности, внимание обращают на правильность заполнения полей 062 и 063», - говорится в сообщении.

По этому поводу ГНС сообщает следующее:

- Поля 062 и 063 в Налоговом расчете не заполняются физическими лицами-предпринимателями, а соответствующие приложения не подаются.

- Отметки «Х» в указанных строках используются как техническое решение для предотвращения их заполнения, что позволяет избежать ошибок при формировании отчетности.

- Для удобства налогоплательщиков в электронном кабинете (Е-кабинете) была изменена визуальная форма этих полей, которые остаются недоступными для заполнения.

- Физическим лицам-предпринимателям нет необходимости передавать ранее представленный Налоговый расчет из-за наличия отметок в полях 062 и 063.

«Просим предпринимателей внимательно проверять информацию перед представлением отчетности и пользоваться официальными источниками для получения актуальных разъяснений по поводу заполнения Налогового расчета», - добавили в налоговой.

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налоговая ФЛП

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