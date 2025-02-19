В Киеве перед судом предстали парней, которые ради развлечения повредили 7 автомобилей

Злоумышленник били авто и срывали с них номерные знаки.

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В Киеве перед судом предстали двое молодых людей, которые в декабре прошлого года на одной из улиц в Подольском районе били авто и срывали с них номерные знаки. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Злоумышленниками оказались двое коллег по работе 18 и 23 лет, проживающих на соседней улице. Как выяснилось, в тот вечер злоумышленники вместе употребляли спиртные напитки, а впоследствии в поисках развлечений повредили семь автомобилей.

Приговором Подольского районного суда города Киева злоумышленники признаны виновными в инкриминируемом преступлении и приговорены к двум годам лишения свободы. Вместе с тем, на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины они освобождены от отбывания наказания с установлением испытательного срока сроком на два года.

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