У Києві перед судом постали молодики, які заради розваги пошкодили 7 автівок

Зловмисник били авто та зривали з них номерні знаки.

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У Києві перед судом постали двоє молодиків, які у грудні минулого року на одній з вулиць в Подільському районі б’ють авто та зривали з них номерні знаки. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зловмисниками виявились двоє колег по роботі 18 та 23 років, які мешкають на сусідній вулиці. Як з’ясувалось, того вечора зловмисники разом вживали спиртні напої, а згодом, шукаючи розваг, пошкодили сім автівок.

Вироком Подільського районного суду міста Києва зловмисників визнано винними в інкримінованому злочині та засуджено до двох років позбавлення волі. Разом з тим, на підставі статті 75 Кримінального кодексу України їх звільнено від відбування покарання із встановленням іспитового строку терміном два роки.

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