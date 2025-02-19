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На Одещині в результаті пожежі в Центрі надання соцпослуг загинули люди – завідувачці відділення повідомили про підозру

00:06, 19 лютого 2025
Завідувачці відділення Березівського Центру надання соціальних послуг оголошено підозру у порушенні правил пожежної безпеки.
На Одещині в результаті пожежі в Центрі надання соцпослуг загинули люди – завідувачці відділення повідомили про підозру
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У справі щодо трагічної пожежі в комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Березівського району слідчі поліції повідомили про підозру завідувачці одного з відділень, яка була відповідальна за пожежну безпеку. Вона підозрюється у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі трьох осіб і травмування ще 17. Про це повідомила поліція Одеської області.

Пожежа сталася 11 лютого в одноповерховому будинку для літніх людей. Вогонь охопив кімнату, де знаходилися три людини, які не могли самостійно рухатися. Вони загинули на місці, ще 17 осіб були госпіталізовані з отруєнням продуктами горіння.

Під час розслідування було встановлено, що пожежа поширилася через несправність системи оповіщення, відсутність необхідних засобів пожежогасіння та інші порушення, про які завідувачка знала, але не усунула.

Завідувачці відділення оголошено підозру за ч. 2 ст. 270 КК України, що передбачає до восьми років ув'язнення. Відносно підозрюваної обрано запобіжний захід. Слідство триває під керівництвом прокуратури Одеської області, призначено низку судових експертиз.

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Одеса пожежа

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