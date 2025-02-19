В Одесской области в результате пожара в Центре предоставления соцуслуг погибли люди – заведующей отделения сообщили о подозрении

Заведующей отделения Березовского Центра предоставления социальных услуг объявлено подозрение в нарушении правил пожарной безопасности.

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В деле о трагическом пожаре в коммунальном учреждении «Центр предоставления социальных услуг» Березовского района следователи полиции сообщили о подозрении заведующей одного из отделений, которая была ответственна за пожарную безопасность. Она подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к гибели трех человек и травмированию еще 17. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Пожар произошел 11 февраля в одноэтажном доме престарелых. Огонь охватил комнату, где находились три человека, которые не могли самостоятельно двигаться. Они погибли на месте, еще 17 человек были госпитализированы с отравлением продуктами горения.

В ходе расследования было установлено, что пожар распространился из-за неисправности системы оповещения, отсутствия необходимых средств пожаротушения и других нарушений, о которых заведующая знала, но не устранила.

Заведующей отделения объявлено подозрение по ч. 2 ст. 270 УК Украины, предусматривающей до восьми лет заключения. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения. Следствие продолжается под руководством прокуратуры Одесской области, назначен ряд судебных экспертиз.

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