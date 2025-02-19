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Підприємцям нагадали особливості заповнення Податкового розрахунку сум доходу

07:18, 19 лютого 2025
Податкова зазначила, що поля 062 та 063 у Податковому розрахунку не заповнюються фізичними особами-підприємцями, а відповідні додатки не подаються.
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Державна податкова служба України нагадала особливості заповнення ФОП Податкового розрахунку сум доходу.

«Останнім часом у медіа з’явилася інформація про можливі помилки фізичних осіб-підприємців (ФОП) при заповненні Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, а також сум утриманого з них податку і сум нарахованого єдиного внеску (далі – Податковий розрахунок). Зокрема, увагу звертають на правильність заповнення полів 062 та 063», - сказано у повідомленні.

З цього приводу ДПС повідомляє наступне:

- Поля 062 та 063 у Податковому розрахунку не заповнюються фізичними особами-підприємцями, а відповідні додатки не подаються.

- Позначки «Х» у зазначених рядках використовуються як технічне рішення для унеможливлення їх заповнення, що дозволяє уникнути помилок під час формування звітності.

- Для зручності платників податків у електронному кабінеті (Е-кабінеті) було змінено візуальну форму цих полів, які залишаються недоступними для заповнення.

- Фізичним особам-підприємцям немає необхідності переподавати раніше поданий Податковий розрахунок через наявність позначок у полях 062 та 063.

«Просимо підприємців уважно перевіряти інформацію перед поданням звітності та користуватися офіційними джерелами для отримання актуальних роз’яснень щодо заповнення Податкового розрахунку», - додали у податковій.

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податкова ФОП

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