Хто вирішує питання щодо введення карантину в школах – розповіли в КМДА

Керівники шкіл самостійно ухвалюють рішення щодо карантину через захворюваність, повідомляють у КМДА.

Фото: pravda.com.ua

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У Київській міській державній адміністрації повідомили, що керівники закладів освіти самостійно прийматимуть рішення про введення карантину у школах, залежно від рівня захворюваності серед учнів. За словами Валентина Мондриївського, керівники освітніх установ несуть відповідальність за організацію навчання та діяльність закладу і на основі епідемічної ситуації вирішуватимуть, чи переводити учнів на дистанційне навчання, чи призупиняти навчальний процес у окремих класах.

В КМДА закликають батьків не відправляти дітей з ознаками захворювання до навчальних закладів та звертатися до лікаря для консультації.

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