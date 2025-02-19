Як перевірити справжність банкнот та що робити у разі підозри в підробці – поради НБУ

Нацбанк рекомендує уважно перевіряти гроші на наявність елементів захисту.

Фото: finclub.net

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Національний банк України пояснив, що робити, якщо у громадян виникають сумніви щодо справжності банкнот гривні або іноземної валюти. У такому випадку вони можуть звертатися до банків, які передадуть підозрілі банкноти для проведення досліджень в НБУ. Дослідження здійснюються безкоштовно, і за результатами, якщо банкноти визнаються справжніми та платіжними, клієнти отримають відшкодування в національній валюті.

Підроблені гроші будуть вилучені без компенсації їх вартості, а про їх виявлення повідомляються правоохоронні органи. НБУ активно співпрацює з правоохоронцями для протидії розповсюдженню фальшивих грошей.

Водночас, НБУ рекомендує уважно перевіряти гроші на наявність елементів захисту, таких як водяні знаки, оптично-змінні фарби, захисні стрічки та інші елементи, що допомагають легко виявити підробки.

Національний банк України наголошує на важливості уважної перевірки банкнот гривні для уникнення підробок.

Існує кілька методів для визначення справжності грошей:

На дотик: варто перевірити банкнотний папір та рельєфність зображень, надрукованих спеціальним способом.

Проти світла: при розгляді банкноти проти світла можна виявити:

багатотоновий водяний знак із портретом, який повторює зображення на лицьовій стороні банкноти;

наскрізний елемент, що утворюється шляхом суміщення зображень з лицьової та зворотної сторін;

захисну стрічку, яка виявляється під збільшувальним склом і містить цифрове позначення номіналу та Державний Герб України.

При зміні кута нахилу банкноти можна побачити:

зміни кольору на зображеннях, виконаних оптично-змінними фарбами, що властиво банкнотам високих номіналів;

полімерну захисну стрічку, що змінює колір залежно від кута нахилу банкноти;

латентне зображення цифрового позначення номіналу, яке видно лише під певним кутом.

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