Практика судів
  1. В Україні

Як перевірити справжність банкнот та що робити у разі підозри в підробці – поради НБУ

07:54, 19 лютого 2025
Нацбанк рекомендує уважно перевіряти гроші на наявність елементів захисту.
Як перевірити справжність банкнот та що робити у разі підозри в підробці – поради НБУ
Фото: finclub.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України пояснив, що робити, якщо у громадян виникають сумніви щодо справжності банкнот гривні або іноземної валюти. У такому випадку вони можуть звертатися до банків, які передадуть підозрілі банкноти для проведення досліджень в НБУ. Дослідження здійснюються безкоштовно, і за результатами, якщо банкноти визнаються справжніми та платіжними, клієнти отримають відшкодування в національній валюті.

Підроблені гроші будуть вилучені без компенсації їх вартості, а про їх виявлення повідомляються правоохоронні органи. НБУ активно співпрацює з правоохоронцями для протидії розповсюдженню фальшивих грошей.

Водночас, НБУ рекомендує уважно перевіряти гроші на наявність елементів захисту, таких як водяні знаки, оптично-змінні фарби, захисні стрічки та інші елементи, що допомагають легко виявити підробки.

Національний банк України наголошує на важливості уважної перевірки банкнот гривні для уникнення підробок.

Існує кілька методів для визначення справжності грошей:

На дотик: варто перевірити банкнотний папір та рельєфність зображень, надрукованих спеціальним способом.

Проти світла: при розгляді банкноти проти світла можна виявити:

  • багатотоновий водяний знак із портретом, який повторює зображення на лицьовій стороні банкноти;
  • наскрізний елемент, що утворюється шляхом суміщення зображень з лицьової та зворотної сторін;
  • захисну стрічку, яка виявляється під збільшувальним склом і містить цифрове позначення номіналу та Державний Герб України.

При зміні кута нахилу банкноти можна побачити:

  • зміни кольору на зображеннях, виконаних оптично-змінними фарбами, що властиво банкнотам високих номіналів;
  • полімерну захисну стрічку, що змінює колір залежно від кута нахилу банкноти;
  • латентне зображення цифрового позначення номіналу, яке видно лише під певним кутом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші НБУ Нацбанк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держдеп США передбачив на підтримку процедур Вищої кваліфікаційної комісії суддів 1,75 млн доларів — дані Кабміну

Відповідно до плану закупівлі, на послуги міжнародних та національних експертів та тренерів можна витратити 677,93 тисяч доларів, а на подорожі експертів в межах країни та за кордон, зокрема готельні послуги, квитки на літак, витрати на оформлення візи, посвідок на проживання та медичне страхування – 209,34 тисяч доларів.

Безстрокові відрядження суддів до інших судів будуть припинятися без їх згоди та з одночасним новим відрядженням до іншого суду – ВРП затвердила зміни

Процедура припинення відрядження загрожує не всім суддям, а переважно тим, які працюють в судах з невеликим навантаженням.

Особу не можна притягнути за ухилення від сплати податків за статтею 212 КК, якщо відсутнє податкове повідомлення-рішення на підставі перевірки ДПС

Встановлення порушення податкового законодавства має підтверджуватись виключно узгодженим податковим повідомленням-рішенням, винесеним Державною податковою службою за результатами податкової перевірки.

Чи повинна ВККС зарахувати стаж на посаді помічника судді до стажу наукової роботи, якщо він має науковий ступінь — позиція Великої Палати Верховного Суду

Кандидат на посаду судді вважав, що його робота на посаді помічника судді відноситься до стажу наукової роботи, оскільки ця посада за спеціальністю відноситься до групи спеціальностей галузі науки, з якої йому присуджено науковий ступінь, а сама посада помічника судді відноситься до посад працівників апарату суду.

«Висновок ВККС не заслуговує на увагу» — Вища рада правосуддя відмовилася звільняти суддю після кваліфікаційного оцінювання

Рада правосуддя зазначила, що ВККС та ГРД не наділені повноваженнями встановлювати або оцінювати обставини судових справ, а також перевіряти законність та обґрунтованість судових рішень.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Давидюк
    Валерій Давидюк
    заступник голови Господарського суду Житомирської області
  • Олена Соколова
    Олена Соколова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віталій Циктіч
    Віталій Циктіч
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва