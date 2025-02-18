«Висновок ВККС не заслуговує на увагу» — Вища рада правосуддя відмовилася звільняти суддю після кваліфікаційного оцінювання

Рада правосуддя зазначила, що ВККС та ГРД не наділені повноваженнями встановлювати або оцінювати обставини судових справ, а також перевіряти законність та обґрунтованість судових рішень.

Фото: ВККС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя вперше у своєму діючому складі відмовила у задоволенні подання про звільнення судді, який зазнав невдачі під час фінальної частини кваліфікаційного оцінювання.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 25 березня 2024 року у пленарному складі визнала суддю Новоград-Волинського міськрайонного суду Юрія Нагорнюка таким, що не відповідає займаній посаді.

Підставами для такого рішення Комісії, яка врахувала негативний висновок ГРД, стало те, що суддя протягом кількох років закрив 15 справ про адміністративні правопорушення за ст. 130 (керування транспортними засобами в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення через сплив строків розгляду справ.

Крім того, під час розгляду ще п’яти справ за ст. 130 Юрій Нагорнюк визнав правопорушення малозначними та закрив справи, обмежившись усним зауваженням.

Також у ГРД та ВККС виникли запитання стосовно повноти та коректності заповнення суддею декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (сам суддя зазначав, що припустився неумисних помилок).

У підсумку ВККС (доповідач – член ВККС Олексій Омельян) одноголосно вирішила, що суддя не відповідає критерію доброчесності та визнала Юрія Нагорнюка таким, що не відповідає займаній посаді.

Однак з рішенням ВККС не погодилася Вища рада правосуддя (доповідач – член ВРП Олена Ковбій).

Рада правосуддя зазначила, що висновок ВККС «не заслуговує на увагу» з огляду на те, що «ВККС та ГРД не наділені повноваженнями встановлювати або оцінювати обставини справи, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, а також перевіряти законність та обґрунтованість судових рішень».

ВРП вказала, що «виключне право перевірки законності та обґрунтованості судових рішень має відповідний суд згідно із процесуальним законодавством», а «рішення суддів не можуть підлягати будь-якому перегляду поза межами апеляційних чи касаційних процедур».

Що стосується претензій до декларацій судді Юрія Нагорнюка, то Рада правосуддя зазначила, що ВККС не довела, що помилки, допущені суддею під час декларування, мали навмисний характер. До того ж ВККС чомусь не звернулася до НАЗК, хоча вирішила, що порушення в деклараціях судді Юрія Нагорнюка були істотними.

Крім того, ВРП звернула увагу, що ВККС не надто зважає на практику Ради правосуддя та Великої Палати ВС з вказаних питань.

«З огляду на обставини, встановлені під час перевірки рішення ВККС від 25 березня 2024 року, Вища рада правосуддя зазначає, що вказане рішення про невідповідність судді Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Нагорнюка Ю. В. критерію доброчесності є немотивованим, необґрунтованим та не підтверджене чіткою, зрозумілою, достатньою та достовірною інформацією», - вказала Рада правосуддя у своєму рішенні від 13 лютого 2025 року.

«За» відповідне рішення проголосували 12 членів ВРП, а «проти» – 1 (Роман Маселко).

Відповідно до рішення Ради правосуддя, ВККС повинна продовжити оцінювання судді Юрія Нагорнюка у пленарному складі з етапу «дослідження досьє та проведення співбесіди».

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.