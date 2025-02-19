Жителя Полтавщины обязали вернуть 30 га земли сельсовету из-за нарушения условий аренды

Мужчина нарушил условия договора по целевому использованию земельного участка, засеяв его соей.

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Козельщинским районным судом принято решение о расторжении договора аренды земли, заключенного в 2023 году между Новогалещинским сельсоветом и жителем Кременчуга. Об этом сообщает областная прокуратура.

В суде прокурор доказал, что житель Кременчуга, получив на территории Новогалещинской общины для сенокосения и выпаса скота 30 га земли сельскохозяйственного назначения, нарушил условия договора по целевому использованию земельного участка, засеяв его соей.

После вступления решения суда в законную силу будет решаться вопрос о его реальном выполнении путем возврата земельного участка собственнику – Новогалещинскому поселковому совету.

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