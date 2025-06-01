В США перевернулся грузовик, перевозивший ульи с пчелами — на свободу вырвались 14 миллионов насекомых, фото

После аварии пчелы заполонили трассу, а людей не приближаться к месту происшествия из-за риска образования агрессивных роев.

Иллюстративное фото, источник - unsplash

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В штате Вашингтон, недалеко от границы с Канадой, перевернулся грузовик, перевозивший более 30 тонн ульев с медоносными пчелами. В результате ДТП миллионы пчел оказались на свободе, что вызвало тревогу среди местных жителей и привело к масштабной спасательной операции. Об этом сообщает BBC.

Как сообщил офис шерифа округа Вотком (WCSO), сразу после аварии к спасению пчел были привлечены опытные пчеловоды. Первоначально сообщалось о побеге до 250 миллионов насекомых, однако позже специалисты уточнили — на самом деле речь идет примерно о 14 миллионах пчел.

«Наша цель — спасти как можно больше пчел», — заявили в WCSO, добавив, что место аварии останется закрытым до завершения спасательных работ.

По словам специалистов, план заключается в том, чтобы дать пчелам время вернуться в ульи и найти свою матку. Ожидается, что этот процесс займет от 24 до 48 часов.

Власти призвали людей не приближаться к месту происшествия из-за риска формирования агрессивных роев. В то же время полиция поблагодарила местное сообщество пчеловодов — на помощь прибыли более двух десятков специалистов.

К утру 31 мая большая часть пчел уже вернулась в свои ульи.

Известно, что многие пчеловоды в США занимаются не только производством меда, но и сдают ульи в аренду фермерам для опыления сельскохозяйственных культур.

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