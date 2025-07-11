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Белый дом опубликовал изображение Дональда Трампа в образе Супермена, фото

08:48, 11 июля 2025
Белый дом показал президента США в красно-синем костюме супергероя.
Белый дом опубликовал изображение Дональда Трампа в образе Супермена, фото
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Официальная страница Белого дома в социальной сети X опубликовала изображение президента США Дональда Трампа в образе супергероя, стилизованного под Супермена.

К изображению добавлена подпись: «Символ надежды. Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп».

На постере, оформленном в стиле кинопромо, Трамп изображён в красно-синем костюме с буквой «S» на груди, которая ассоциируется с персонажем из вселенной DC Comics. В верхней части постера указано: «A Trump Presidency».

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США Дональд Трамп

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