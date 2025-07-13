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В Испании вспыхнули столкновения между ультраправыми и мигрантами после нападения на пенсионера — видео

16:37, 13 июля 2025
Во время беспорядков в Торре-Пачеко пять человек получили ранения, одного задержали.
В Испании вспыхнули столкновения между ультраправыми и мигрантами после нападения на пенсионера — видео
Фото: bluewin.ch
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На юго-востоке Испании произошли столкновения между ультраправыми группами, местными жителями и мигрантами из Северной Африки после нападения неизвестных на пожилого мужчину в начале недели, пишет Reuters.

Отмечается, что во время беспорядков в Торре-Пачеко пять человек получили ранения, одного человека задержали.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как мужчины, одетые в одежду с ультраправой символикой, и мигранты с марокканскими флагами бросают друг в друга различные предметы во время столкновений в субботу, которые произошли после нескольких дней менее интенсивных беспорядков.

Напряженность между местными жителями и мигрантами возросла после того, как в среду на улице было совершено нападение на пожилого мужчину, в результате которого он получил телесные повреждения. Сейчас он восстанавливается дома. Причины нападения неизвестны, никто не был задержан по данному инциденту.

По словам представительницы правительства в этом регионе Мариолы Гевары, в настоящее время нападение расследуется. Она также осудила «язык вражды» и «подстрекательство к насилию» со стороны ультраправых группировок, прибывших в город, и заявила, что для борьбы с насилием будут привлечены дополнительные сотрудники Гражданской гвардии.

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Испания

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