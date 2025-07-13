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Законно ли устанавливать испытательный срок для ВПЛ – объяснение

23:31, 13 июля 2025
Испытательный срок при приеме на работу не может превышать трех месяцев.
Законно ли устанавливать испытательный срок для ВПЛ – объяснение
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Управление инспекционной деятельности в Житомирской области разъяснило, правомерно ли устанавливать испытательный срок при приеме на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) во время военного положения.

Согласно статье 26 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), испытательный срок при приеме на работу не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях, по согласованию с профсоюзом, - шести месяцев. Однако законодательство не предусматривает установление испытательного срока для определенных категорий работников, в частности:

  • лиц в возрасте до 18 лет;
  • молодых специалистов после окончания высших учебных заведений;
  • лиц, уволенных в запас с военной или альтернативной службы;
  • лиц с инвалидностью, направленных на работу по рекомендации медико-социальной экспертизы;
  • лиц, избранных на должность или победивших в конкурсе на вакансию;
  • лиц, прошедших стажировку с отрывом от основной работы;
  • беременных женщин;
  • одиноких матерей с детьми до 14 лет.

Внутренне перемещенные лица не входят в этот перечень, поэтому для них испытательный срок может устанавливаться на общих основаниях, если они не подпадают под одну из вышеупомянутых категорий. Военное положение не отменяет эти нормы, поэтому работодатели имеют право устанавливать испытательный срок для ВПЛ в соответствии с КЗоТ.

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ВПЛ

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