Законно ли устанавливать испытательный срок для ВПЛ – объяснение

Управление инспекционной деятельности в Житомирской области разъяснило, правомерно ли устанавливать испытательный срок при приеме на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) во время военного положения.
Согласно статье 26 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), испытательный срок при приеме на работу не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях, по согласованию с профсоюзом, - шести месяцев. Однако законодательство не предусматривает установление испытательного срока для определенных категорий работников, в частности:
Внутренне перемещенные лица не входят в этот перечень, поэтому для них испытательный срок может устанавливаться на общих основаниях, если они не подпадают под одну из вышеупомянутых категорий. Военное положение не отменяет эти нормы, поэтому работодатели имеют право устанавливать испытательный срок для ВПЛ в соответствии с КЗоТ.
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