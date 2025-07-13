Жара, грозы и град – какой будет погода в Украине в начале недели

14-15 июля Украину накроют погодные качели.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 14 июля, в западных областях Украины, а днем также в Житомирской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью 15-20 м/с. На остальной территории страны осадков не предвидится.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на Левобережье - северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от 14 до 19°C, днем - от 26 до 31°C. На юге и востоке ночью 18-23°C, днем 29-34°C, местами до 35-37°C. В Карпатах будет прохладнее: ночью 9-14°C, днем 18-23°C.

В Киеве 14 июля осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°C, днем 29-31°C. По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самая высокая температура 14 июля в Киеве была зафиксирована в 2024 году - 35,9°C, самая низкая - 8,0°C в 1911 году.

Во вторник, 15 июля, кратковременные дожди и грозы прогнозируются в западных и северо-восточных областях, на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 14-19°C, днем 24-29°C; на остальной территории ночью 18-23°C, днем 29-34°C, на юге местами до 35-37°C.

В Киеве во вторник осадков не будет. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°C, днем 27-29°C.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.