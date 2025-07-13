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На каких пляжах безопасно купаться — в Минздраве сообщили ситуацию по областям

16:55, 13 июля 2025
В Минздраве сообщили, где качество воды безопасно для купания.
На каких пляжах безопасно купаться — в Минздраве сообщили ситуацию по областям
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Министерство здравоохранения Украины обнародовало результаты лабораторных исследований проб воды, отобранных с 4 по 10 июля из рек и водоемов в пределах официальных пляжных зон Украины.

Из 112 проб в 20,5% (23 пробах) зафиксировано превышение содержания кишечной палочки. А в 32 из 92 проб нарушены санитарные нормы по химическим показателям.

Где качество воды безопасно для купания:

Киев — пляжи «Венеция», «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный» на р. Днепр и «Тельбин».

Волынская область — пляжи Луцка, Нововолынска, поселка Любешов, Шацкой ОТГ Ковельского района на озере Свитязь и в урочище Гряда, города Ковель на р. Турья.

Днепропетровская область — пляжи «Парк культуры и отдыха Приднепровский», «Сагайдак» и на Монастырском острове в городе Днепр, пляжи города Зеленодольск.

Ивано-Франковская область — пляжи Ивано-Франковска и поселка Поляница Яремчанского горсовета.

Киевская область — городской пляж в Переяславе.

Кировоградская область — пляж «Гайворонский» в городе Гайворон на р. Южный Буг, пляжи поселка Вильное Светловодского района на озере «Голубое», поселка Новоархангельск Голованевского района на р. Синюха, пляж «Светловодский» в городе Светловодск на р. Днепр.

Львовская область — пляжи городов Моршин и Перемышляны, города Золочев на озере Молодежное, на р. Верещица в селе Верещица Яворовского района, поселков Коросно, Давыдов, Подберезцы, Брюховичи.

Николаевская область — пляжи городов Первомайск, Новая Одесса на р. Южный Буг.

Одесская область — пляжи Одессы «Ланжерон», «Отрада», «Лузановка», «Дельфин», «Аркадия», 10-я станция Большого Фонтана, 13-я и 16-я станции Большого Фонтана; пляжи села Сычавка Южненской ОТГ; «Загар» и «Лагуна» в селе Грибовка Дальницкой ОТГ; в Белгород-Днестровском районе — в поселке Затока, селах Курортное, Великая Балабановка, пляжи «Росейка» и «Катранка» в поселке Сергиевка; в Измаильском районе — в селе Приморское и городе Черноморск (центральный пляж).

По состоянию на 10 июля в г. Одесса на семи городских пляжах («Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», 10-я, 13-я и 16-я станции Большого Фонтана) открыты и функционируют 27 арендованных частных пляжей. Также открыты 2 пляжа в Одесской области: один в г. Черноморск («Центральный») и один в Измаильском районе в поселке Приморское. В Белгород-Днестровском районе пляжи не открыты.

Полтавская область — пляжи города Кобеляки, поселков Билики и Новые Санжары на р. Ворскла, села Светлогорское на Каменском водохранилище, в городе Гадяч на р. Псел и в городе Миргород на р. Хорол, пляжи города Кременчуг на р. Днепр и р. Сухой Кагамлык.

Ровенская область — пляжи города Дубровица Сарненского района на р. Горынь; села Обаров и поселков Гоща Ровенского района, Млынов Дубенского района.

Тернопольская область — пляжи в городе Тернополь и Хоростков Чортковского района возле урочища Дубина Чортковского района.

Хмельницкая область — пляж виллы «Две реки» в поселке Великая Слободка Каменец-Подольского района на р. Мукша, пляж в городе Изяслав на р. Горынь, пляж в городе Славута на р. Богушевка, города Красилов, Староконстантинов, Шепетовка, Полонное на р. Хомора.

Черкасская область — пляжи городов Черкассы и Багачево.

Черновицкая область — пляжи города Великий Кучуров, поселков Бояны и Магала Черновицкого района.

Черниговская область — городской пляж «Золотой берег» города Чернигова.

Купальный сезон в Киеве, Киевской области и Днепропетровской области официально не открыт. А купание на водоемах Николаевской области запрещено распоряжением ОВА, добавили у МОЗ.

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Минздрав

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