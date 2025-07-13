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На яких пляжах безпечно купатися — у МОЗ повідомили ситуацію по областях

16:55, 13 липня 2025
У МОЗ повідомили, де якість води безпечна для купання.
На яких пляжах безпечно купатися — у МОЗ повідомили ситуацію по областях
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Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило результати лабораторних досліджень проб води, відібраних 4-10 липня з річок і водойм у межах офіційних пляжних зон в Україні.

Зі 112 проб у 20,5% (23 пробах) перевищений вміст кишкових паличок. А з у 32 пробах з 92 порушені санітарні норми щодо хімічних показників.

Де якість води безпечна для купання:

Київ — пляжі «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний» на р. Дніпро та «Тельбін».

Волинська область — пляжі Луцька, Нововолинська, селища Любешева, Шацької ОТГ Ковельського району на озері Світязь та в урочищі Гряда, міста Ковель на р. Турія.

Дніпропетровська область — пляжі «Парк культури та відпочинку Придніпровський», «Сагайдак» та на Монастирському острові міста Дніпра, пляжі міста Зеленодольськ.

Івано-Франківська область – пляжі Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради.

Київська область — міський пляж у Переяславі.

Кіровоградська область — пляж «Гайворонський» міста Гайворон на р. Південний Буг,  пляжі селища Вільне Світловодського району на озері «Голубе», селища Новоархангельськ Голованівського району на р. Синюха, пляж «Світловодський» у місті Світловодськ на р. Дніпро.

Львівська область — пляжі міст Моршин та Перемишляни, міста Золочів на озері Молодіжне, на р. Верещиця в селі Верещиця Яворівського району, селищ Коросне, Давидів, Підберізці, Брюховичі.

Миколаївська область — пляжі міст Первомайськ, Нова Одеса на р. Південний Буг.

Одеська область — пляжі Одеси «Ланжерон», «Відрада», «Лузанівка», «Дельфін», «Аркадія», 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану; пляжі села Сичавка Південнівської ОТГ; «Загар» та «Лагуна» у селі Грибівка Дальницької ОТГ; у Білгород-Дністровському районі у селищі Затока, сіл Курортне, Велика Балабанівка, пляжів «Росєйка» і «Катранка» у селищі Сергіївка; в Ізмаїльському районі — у селі Приморське та місті Чорноморськ (центральний пляж).

Станом на 10 липня у м. Одеса на семи міських пляжах («Ланжерон», «Відрада», «Дельфін», «Аркадія», 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану) відкриті та функціонують 27 орендних приватних пляжів. Також відкрито 2 пляжі в Одеській області: один пляж у м. Чорноморськ («Центральний») та один в Ізмаїльському районі у селищі Приморське. У Білгород-Дністровському районі пляжі не відкрито.

Полтавська область — на пляжах міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на р. Ворскла, села Світлогірське на Кам’янському водосховищі, у місті Гадяч на р. Псел та у місті Миргород на р. Хорол, пляжах міста Кременчук на р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик.

Рівненська область — пляжі міст Дубровиця Сарненського району на р. Горинь; села Обарів та селищ Гоща Рівненського району, Млинів Дубенського району.

Тернопільська область – пляжі у місті Тернопіль та Хоростків Чортківського району біля урочища Дубина Чортківського району.

Хмельницька область – пляж вілли «Дві ріки» у селищі Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району на р. Мукша, пляж в місті Ізяслав на р. Горинь, пляж в місті Славута на р. Богушівка, містах Красилів, Старокостянтинів, Шепетівка, Полонне на р. Хомора.

Черкаська область — пляжі міст Черкаси та Багачеве.

Чернівецька область – пляжі м. Великий Кучурів, селищ Бояни та Магала Чернівецького району.

Чернігівська область — міський пляж «Золотий берег» м. Чернігова.

Пляжний сезон у Києві, на Київщині та на Дніпропетровщині офіційно не відкрито. А купатися на водних об’єктах Миколаївщини забороняє розпорядження ОВА, додали у МОЗ.

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МОЗ

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