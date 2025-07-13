У Швейцарії встановили світлофори з футболістками на честь жіночого Євро-2025

Базель святкує жіночий футбол навіть на світлофорах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У швейцарському місті Базель на 12 пішохідних переходах, популярних серед футбольних уболівальників, з’явилися незвичайні світлофори, присвячені жіночому чемпіонату Європи з футболу, що триває у Швейцарії. Про це повідомляє Associated Press.

Замість звичного зеленого сигналу пішоходи бачать силует жінки, яка б’є по м’ячу. За словами Ніколь Риф-Штокер, прессекретарки транспортного департаменту Базеля, ці світлофори залишаться до завершення турніру, а можливо, й трохи довше. Ідея та дизайн належать департаменту цивільного будівництва міста Санкт-Галлен, а світлофори виготовлені компанією, яка постачає стандартне обладнання для міста.

Світлофори встановлені біля стадіону та поблизу залізничного вокзалу. «Ми вирішили, що це чудова ідея, і отримали дозвіл на її реалізацію», — додала Риф-Штокер. Базель прийматиме фінальний матч жіночого Євро-2025, запланований на 27 липня, а також низку інших ігор турніру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.