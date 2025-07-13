В Швейцарии установили светофоры с футболистками в честь женского Евро-2025

Базель празднует женский футбол даже на светофорах.

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В швейцарском городе Базель на 12 пешеходных переходах, популярных среди футбольных болельщиков, появились необычные светофоры, посвященные женскому чемпионату Европы по футболу, который проходит в Швейцарии. Об этом сообщает Associated Press.

Вместо привычного зеленого сигнала пешеходы видят силуэт женщины, которая бьет по мячу. По словам Николь Риф-Штокер, пресс-секретаря транспортного департамента Базеля, эти светофоры останутся до завершения турнира, а возможно, и немного дольше. Идея и дизайн принадлежат департаменту гражданского строительства города Санкт-Галлен, а светофоры изготовлены компанией, которая поставляет стандартное оборудование для города.

Светофоры установлены возле стадиона и вблизи железнодорожного вокзала. «Мы решили, что это отличная идея, и получили разрешение на ее реализацию», - добавила Риф-Штокер. Базель будет принимать финальный матч женского Евро-2025, запланированный на 27 июля, а также ряд других игр турнира.

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