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ЕС подготовил ответные меры на тарифы Дональда Трампа — Урсула фон дер Ляйен

16:01, 13 июля 2025
В Евросоюзе считают, что возможности решить проблему с тарифами США путем переговоров еще не исчерпаны, хотя уже подготовлены ответные меры.
ЕС подготовил ответные меры на тарифы Дональда Трампа — Урсула фон дер Ляйен
Фото: AP
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Как известно, президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 30% пошлин на товары из Мексики и Европейского Союза.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС подготовил ответные меры на повышение тарифов на европейские товары со стороны США, но пока не будет их применять. Об этом она заявила в разговоре с журналистами в Брюсселе 13 июля.

«С самого начала мы работали над подготовкой и на данный момент готовы ответить ответными мерами. Мы подготовились и можем отреагировать в случае необходимости», — заявила фон дер Ляйен.

Также она добавила, что предпочитает решение вопроса путем переговоров.

«Мы всегда четко заявляли, что отдаем предпочтение согласованному решению. Это остается в силе и сейчас. Мы воспользуемся временем, которое у нас есть до 1 августа», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она подтвердила, что США направили в Брюссель письмо с перечнем мер, «которые вступят в силу, если согласованного решения не будет достигнуто».

«Поэтому мы также продолжим приостановку наших ответных мер до начала августа. В то же время мы продолжим подготовку дальнейших контрмер, чтобы быть полностью готовыми», — сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на решение Трампа. Она подчеркнула, что американские пошлины в 30% на экспорт из Европейского союза навредят бизнесу, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики.

Ранее сообщалось, что Трамп вводит 35% пошлины для Канады и анонсирует пошлины 15-20% для других стран.

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США ЕС Дональд Трамп

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